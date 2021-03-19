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Жители Челябинска уже могут начинать влиять на распределение бюджета

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Жители Челябинска уже могут начинать влиять на распределение бюджета

В Челябинске опубликованы инициативные проекты, которые планируется реализовать в текущем году. Поддержать тот или иной проект горожане могут на портале «Активный житель 74» (по каждому району открыто отдельное голосование).

Как напоминают в пресс-службе челябинской мэрии, практика инициативного бюджетирования внедрена на Южном Урале впервые по решению губернатора Алексея Текслера: жители получили возможность принимать непосредственное участие в жизни региона, выбирая и утверждая проекты, денежные средства на реализацию которых направляются из бюджетов разных уровней.

По мнению Алексея Текслера, вовлечение простых людей в данный процесс должно повлиять на качественное расходование средств и определение приоритетов их использования.

По словам заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству, благодаря такой программе жители областного центра могут напрямую влиять на распределение бюджетных средств, решая вопросы местного значения.

«Все инициативы, прошедшие отбор, были получены нами именно от горожан, ими же определялись объемы. Основной акцент люди в 2021-м году сделали на благоустройство дворов и асфальтирование внутриквартальных проездов. Сейчас можно оценить их на портале «Активный житель 74», высказав поддержку тем или иным проектам по каждому району», - отметил Александр Астахов.

Голосование доступно для пользователей с подтвержденными учетными записями ЕСИА и продлится до 25-го марта 2021-го года включительно. Проекты, получившие поддержку населения, будут реализованы в текущем году.

Напомним, жители Челябинска приглашаются к голосованию за лучшие проекты благоустройства, поддержки и развития физической культуры, школьного и массового спорта, проведения культурных мероприятия, обустройства объектов социальной инфраструктуры, ремонта и строительства дорог.

Проектами-победителями будут признаны те, что получат наибольшее количество баллов.

На реализацию самых ярких и полезных инициативных проектов в Челябинске и области в региональном бюджете на 2021-й год изначально было заложено 750 миллионов рублей. В течение года целевая поддержка будет увеличена вдвое – денежные средства получат те муниципалитеты, которые будут готовы уже этим летом реализовать значительную часть проектов граждан.