Жители Челябинской области активно выступают против эвтаназии и запрета кормить бездомных животных

Жители Челябинской области активно противостоят антигуманным инициативам об эвтаназии бездомных животных и запрете кормить их и выпускать в привычные места обитания.

Южноуральцы, выбирающие ЖИЗНЬ, активно собирали подписи в защиту четвероногих друзей (митинг состоялся в Челябинске 29 апреля). Итоги акции против жестокости по отношению к братьям нашим меньшим опубликовали накануне, 11 мая, в сообществе «Живодерским законам – НЕТ!» в ВКонтакте.

«Вот такую кипу документов сдали сегодня в приемную президента РФ Владимира Путина, такую же - в приемную губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В приемной «Единой России» и депутатском центре подписи и обращение к депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову почему-то отказались принимать и предложили направить ему в Москву. Будем передавать в его приемную. Кроме того, копия обращения уйдет в прокуратуру Челябинской области», - отмечают челябинские зоозащитники.

Итог акции следующий: 3179 подписей, в том числе 14 - на отдельных страницах, против эвтаназии, остальные - на 141 листе, против эвтаназии и региональных нормативных актов, противоречащих ФЗ-498 (о запрете кормления животных, выпуске вне мест отлова).

«Подписи собирали в Челябинске, Еманжелинске, Копейске, Озерске, Трехгорном и других городах. Спасибо всем, кто принял в этом участие. Ребята, вместе мы - сила! Дай Бог, вместе остановим безумие, которое творится в стране. Ведь, если обратиться к статистике, за время действия ФЗ-498 количество нападений собак на людей в целом по России снизилось на 13 процентов. И это при том что часть регионов вообще не работали над проблемой, а только деньги «пилили».

В территориях же, где ОСВВ проводилось качественно, ситуация улучшилась. К примеру, по Челябинской области, где действуют сильные влонтерские организации и какая-никакая работа на местах ведется, по данным Роспотребнадзора, в 2022 году зафиксировано на 31,1 процента меньше нападений собак на людей, чем в 2018-м. Выводы очевидны.

Поэтому совершенно непонятны заявления об «участившихся случаях нападений на людей» из-за ОСВВ и требования срочно всех убить. Нападения всегда были. Каждый такой случай - это ЧП. Но бороться с этим явлением следует гуманными методами. Такой путь выбрала наша страна, гуманное отношение к животным было прописано в Конституции РФ. Давайте пройдем его. А не будем говорить, что закон плохой.

И, да, мы за передачу регионам некоторых полномочий для реализации ФЗ-498. К примеру, в части установления - в зависимости от прожиточного минимума, уровня жизни, масштабов проблемы - штрафов за выброс, самовыгул, другие нарушения правила выгула домашних животных. Также - в установке контроля за разведением животных, принятии программ стерилизации и так далее. Вот эти полномочия вполне можно передать регионам, чтобы должностные лица не жаловались на отсутствие рычагов», - подчеркивают представители гуманной общественности Челябинской области.

Южноуральцы, которые разделяют позицию инициаторов акции в защиту четвероногих, благодарят организаторов, всех, кто собирал подписи, называя проделанную работу – колоссальной.

«И огромное человеческое спасибо всем, кто отдал свои подписи в защиту бесправных животных! Очень переживаем за их жизни, судьбы. Услышь нас Бог!» - пишут жители региона.

Как добавила представитель челябинской общественной организации «ШАНС» Светлана Григорьева, еще 8007 человек подписали петицию на Change.org, где южноуральцы выступают против антигуманных инициативах нашего региона, решившего запретить кормить бездомных животных и посчитавшего, что выпускать их нужно как можно дальше от мест привычного обитания (желательно в глухом лесу или в промзоне, где четвероногих гарантированно ждет гибель – мучительная смерть от голода, а зимой – еще и от холода).