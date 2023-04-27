Челябинцы выступят против жестокости по отношению к четвероногим

Жители Челябинска, выбирающие гуманность, а не жестокость, в субботу, 29 апреля, соберутся у ледовой арены «Трактор», чтобы выступить в защиту бездомных животных и выразить свою гражданскую позицию – высказаться против издевательств по отношению к живым существам.

Нельзя подкармливать, нельзя выпускать туда, где собаки жили до отлова (можно лишь туда, где точно не выживут, – окраины городов, промзоны…), нельзя, нельзя, нельзя – такова суть антигуманных и противоречащих требованиям федерального закона об ответственном обращении с животными нормативным актов, принятых в нашем регионе (о том, как прошла встреча представителей министерства сельского хозяйства Челябинской области и зоозащитников с целью обсуждения принятого документа, агентство «Урал-пресс-информ» писало ранее).

«Не допускать прикорма животных без владельцев в местах общего пользования на территории населенных пунктов» - прописано в принятом на региональном уровне документе. По мнению представителей зоозащитных организаций, весь населенный пункт является местом общего пользования. То есть кормить по факту нельзя нигде, можно лишь обречь таким образом животных, которым и так не повезло – с самого рождения, на голодную, мучительную смерть. Представители зоозащитных организаций считают, что не нужно работать над принятыми нормативными актами, совершенствовать их – этот документ необходимо ОТМЕНИТЬ.

К слову, задумался ли кто-то о том, что испытывающие муки голода животные ни в коем случае не подобреют? С другой стороны, здесь все, наверное, закономерно, особенно в свете последних событий, когда усиливаются призывы об эвтаназии агрессивных животных (и этот вопрос вскоре будет рассмотрен на федеральном уровне). Голодная собака, которую никто не покормит, одичавшая и озлобленная, представляющая опасность для детей, стариков, женщин – не дай бог никому испытывать бесконечный, сводящий с ума голод – будет признана агрессивной и усыплена. Нет собаки – нет проблемы. Продвигающие и поддерживающие бесчеловечную идею эвтаназии довольны и счастливы, возврат во времена варварства и дикости, когда собак стреляли и пускали на мыло, обеспечен. Регресс, гигантский шаг назад. А ведь Россия так долго и мучительно шла к закону о гуманности к братьям нашим меньшим, которые так же, как и мы, люди, хотят любви, заботы, хотят ЖИТЬ.

Тут хочется заметить, что русский человек – широкий души человек, и кормить, и спасать животных наши люди будут, как и прежде, несмотря на все запреты, хоть, вероятно, в скором времени доброта, милосердие, сострадание окажутся вне закона.

«Удивительно, как легко оказалось убедить людей в том, что убивать - это нормально. И свежую еще Конституцию России уже готовы поменять под это дело. Друзья, не оставайтесь равнодушными! Приходите на митинг против жестокости по отношению к животным (против эвтаназии, против запрета кормления, против выпуска туда, где они не выживут) 29 апреля 2023 года. Место проведения - парковка около арены «Трактор», с 13 до 15 часов. Скажем НЕТ убийствам и варварству! Чиновникам сейчас выгодно пойти по пути наименьшего сопротивления, но проблему можно решать другими, законными методами», - отмечает представитель общественной организации «Шанс» Светлана Григорьева.

Случаи нападений на людей, на детей в нашей стране есть, и это, безусловно, страшно. На самом деле страшно. Но ведь проблема-то гораздо глубже, и виновником ее являются люди (которые, кстати, намного чаще причиняют зло и убивают, калечат представителей своего вида, в том числе детей). Именно человек создает такую ситуацию. Плохо работающие отловы, ворующие деньги на местах чиновники, равнодушная власть, которая обязана отвечать за безопасность населения, но отвечать не хочет, безответственные хозяева… Если бы работа велась грамотно и четко, если бы все делали свою работу честно и правильно – программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат), безусловно, принесла бы ощутимые результаты гораздо раньше (в комплексе с другими, не менее важными мероприятиями).

Светлана Григорьева подчеркнула, что в России есть регионы, где ОСВВ эффективно работает, и проблем там нет. При этом, отметила представительница челябинского «Шанса», субъекты РФ должны реализовать целый ряд мероприятий, чтобы ситуация с безнадзорными животными была стабильной.

«На сегодняшний день человек, который выбрасывает животное, не несет никакой ответственности за то, что он сделал. Новые животные во дворах появляются постоянно. Есть также самовыгул. Если говорить о собаках, которые кусаются и набрасываются на людей, то это, в первую очередь, как раз животные на самовыгуле, отпущенные с цепи, которые привыкли охранять территорию. На самовыгул хозяева отпускают своих собак беспрепятственно, их за это никто не штрафует. А ведь на собаке не написано, бездомная она или на домашняя, на самовыгуле. И те, и другие животные собираются в одни и те же стаи. Понятно, что, если одна собака пошла атаковать, другие тоже могут прийти и облаять. Так создаются страшные, опасные для человека ситуации», - отмечает Светлана Григорьева.

Какова же альтернатива эвтаназии, запрету кормления и другим ТАБУ, призванным сделать и без того тяжелую жизнь бродячего пса совсем невыносимой?

По словам зоозащитницы, все очень просто. Так, необходимы обязательная регистрация; идентификация (наличие чипа или клейма) - чтобы всегда можно было узнать, что за животное, кто его хозяин; регистрация смерти четвероногого. Хозяин четвероногого ДОЛЖЕН нести ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за выброс животного на улицу и за самовыгул, следствием которого нередко является появление нежелательного потомства, которое оказывается на улице и, если сумеет выжить, пополняет собой армию бродячих собак и кошек. Введение штрафов для нерадивых хозяев – очень правильная инициатива: пусть такие владельцы платят за свою безответственность. А то получается, что животные – жертвы человеческой безалаберности – должны истребляться, а людям, виновным в происходящем, ничего и никогда не будет. Несправедливо.

Помимо прочего, отмечает Светлана Григорьева, обязательно нужно как следует наладить работу муниципалитета с отловами, потому что отловы часто работают безответственно и нечестно. Отловщики могут, например, собрать животных с «Авито» - такие случаи есть. Могут забрать щенков без мамы-собаки, потому что ее поймать сложно, а щенков - легко.

«Нужно, чтобы отловы разгружали именно проблемные точки. В Челябинске таких несколько. Это, прежде всего, парк Гагарина и городской бор, это СНТ «Дружба», в Чурилово и еще в паре мест есть такие точки, где действительно большое скопление собак. Именно эти точки нужно разгрузить первым делом, и напряженность сразу спадет», - уверена Светлана Григорьева.

Дальше. Государственные приюты работают по системе ОСВВ и выпускают почти всех животных. То есть по сути приютами не являются. Частные приюты, выигрывавшие соответствующие тендеры, очень много четвероногих оставляли у себя, понимая, что выпуск в естественную среду обитания опасен для собак, которым на воле могут навредить. Частные приюты оставляли очень много щенков, очень активно их пиарили и благодаря этому многих пристраивали. У госприюта «Остров надежды» давно не обновляется информация о поступивших собаках, соответственно, пристраивать животных они не могут – о четвероногих попросту никто не знает. Волонтеры могут попасть туда с большим трудом, хотя все должно быть ровно наоборот – чем больше неравнодушных людей рядом, тем лучше всем (к слову, завтра, 28 апреля, «Остров надежды», открытый в сентябре прошлого года, проводит - по предварительной записи - первый День открытых дверей).

Дальше. Нужно выделять средства на решение проблемы по реальным потребностям, а не по остаточному принципу. То есть у многих муниципалитетов предусмотрены денежные средства на отлов, скажем, всего 30-50 собак, тогда как нужно отловить и стерилизовать сто, а то и 150. Соответственно, оставшиеся нестерилизованными животные расплодятся – и ситуация никак не изменится.

«Стерилизацией нужно заниматься очень серьезно. В России есть муниципалитеты, где волонтеры занимались ОСВВ, и там действительно нет проблем. При этом даже у нас в приюты уже не звонят так массово с просьбой забрать щенков, как в прошлые годы - даже сейчас, весной, когда самое время для появления потомства на свет. То есть программа отлова – стерилизации – вакцинации – возврата все же работает. Проблемные, «горячие» точки, конечно, существуют, но все же ситуация меняется в лучшую сторону. Через государственные приюты проходят тысячи животных, но на пожизненном содержании находится от силы два десятка собак, которые могут представлять опасность. В идеале нужны приюты пожизненного содержания четвероногих, и именно госучреждения должны стать таковыми. Для тех же гагаринских собак, которые при помощи волонтеров можно было бы постепенно раздать», - подчеркивает Светлана Григорьева.

Зоозащитница отмечает: нужен жесткий контроль за отловом и за организациями, которые стерилизуют животных, особенно если это не приюты в общепринятом смысле.

На мероприятии, которое состоится у ледовой арены «Трактор» в эту субботу, 29 апреля, можно будет подписать обращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отменить противоречащие федеральному законодательству нормативные акты, принятые в Челябинской области, которыми запрещено подкармливать бездомных животных. Как подчеркивает Светлана Григорьева, Челябинская область не должна превратиться в регион, где милосердие и сострадание под запретом.

«От политиков и чиновников разных уровней все чаще звучат призывы вернуть убийства безнадзорных животных в России. Соответствующие инициативы уже внесены в Госдуму РФ и в ближайшее время будут рассмотрены. Мы не должны допустить отмены основных принципов федерального закона «Об ответственном обращении с животными...»! Не для того мы столько добавились его принятия! - отмечают представители зоозащитных организаций Челябинской области. - Несколько лет назад в нашей Конституции произошли глобальные изменения, а именно появилась статья 114, которая гласит: «Правительство Российской Федерации осуществляет меры, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным…». С бережного обращения с братьями нашими меньшими начинается здоровое общество. Важно формировать культуру гуманного обращения с животными, не допускать проявления жестокости к ним. И делать это надо с детства. Защищать животных - это наше конституционное право и обязанность! Пожалуйста, не оставайтесь в стороне!».

P.S. Здесь можно посмотреть программу 31-го канала «Личное мнение», гостем которой стал челябинский активист, защитник животных Кирилл Волков.

Еще. Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов – умный, адекватный, грамотный человек, который часто предлагает правильные вещи. И вот что он написал на своей странице в ВК 24 апреля: «Бурную реакцию у пользователей соцсетей вызвала моя публикация о бездомных собаках. Да, я действительно считаю, что нельзя их просто так убивать. Нужны приюты, нужна система, нужна ответственность чиновников и хозяев, которые этих собак когда-то вышвырнули на улицу, наигравшись ими.

Просто так взять и убить… Граждане, мы что, в каменный век хотим вернуться? Стрелять в животных прямо на улице? Сегодня будем стрелять на улицах в животных, а завтра – в людей. Все начинается именно с этого. Загрызли ребенка в Оренбурге. Трагедия! Но кто виноват-то? На ком ответственность за этих бродячих собак? На чиновниках! И закон четко говорит: буйных из приюта выпускать нельзя. Разберитесь, откуда в Оренбурге бездомные собаки!».

В связи с широкой дискуссией Сергей Миронов организовал опрос среди граждан, попросив поучаствовать в нем всех неравнодушных, чтобы «посмотреть реальное отношение людей к этому вопросу, чтобы в дальнейшем принимать верные законодательные решения, основанные на мнении большинства».

На сегодняшний момент проголосовавших – почти 12 тысяч человек. Более 83-х процентов – ПРОТИВ убийства и ЗА помещение в приюты. С усыплением особо буйных согласны 12 процентов.

«Ну что ж… Прочитал практически все комментарии, а их было более 6000, к своим публикациям об умерщвлении бездомных собак! Рад, что сторонников таких радикальных мер меньше, чем тех, кто выступает за ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат») и приюты. Я – против эвтаназии и любого другого способа умерщвления бездомных животных. Мы не можем вернуться туда, откуда уходили. Да и есть ли в этом смысл? Вот говорят, что ОСВВ не работает. Мол, в Забайкалье, Оренбуржье и еще нескольких регионах бродячие собаки постоянно грызут людей. А что, до принятия этого закона таких трагедий не было? Были! И их было еще больше. Просто посмотрите статистику. И разберитесь, почему там собаки грызут людей...» - написал Сергей Миронов сегодня, 27 апреля, за что ему большое человеческое спасибо.

Председатель партии СЗРП подчеркивает: «Если убрать ОСВВ и разрешить, как говорят авторы этих инициатив, «гуманное умерщвление», доля нападений и заражений инфекционными заболеваниями вырастет. А под угрозой будут и домашние собаки, которых посчитали бездомными и усыпили, популяция животных будет не сокращаться, а расти – самки будут естественным образом рожать больше и чаще. Ситуация с бездомными животными в стране только ухудшится по всем показателям. С ОСВВ агрессивных собак постепенно можно взять под контроль, изолировать от человека. При эвтаназии на место убитых агрессивных собак придут другие – и так до бесконечности. Это говорят эксперты!

Вместо убийства животных нужно развивать систему приютов, которых в России практически нет. Я сам не раз был в приютах для безнадзорных животных. Например, в подмосковном Ногинске. Слава Богу, он работает до сих пор. Но состояние… Плачевное! Денег нет ни на что. В 2019 году я привозил туда камеры видеонаблюдения. Казалось бы, не так уж и дорого, но приют даже это себе позволить не мог. Пока у нас такое отношение к этому вопросу, ничего хорошего ждать не надо».