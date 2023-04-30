30.04.2023
Челябинская область проведет фотофлешмоб «Мой труд! Мой май!»
29.04.2023
ГИБДД приглашает челябинцев к участию в ралли «Победа-2023»
29.04.2023
В страшной аварии под Златоустом погибла девушка-подросток и пострадали четыре человека
29.04.2023
Делом о получении малышом в садике Челябинска травмы заинтересовался Бастрыкин
29.04.2023
Первого мая челябинскую телебашню украсят цветы и голуби
29.04.2023
Улицу 40-летия Победы в Челябинске украсили 23 лиственницы
За ЖИЗНЬ: в Челябинске прошел митинг в защиту бездомных животных
20.04.2023
«Остров надежды» для бездомных животных приглашает в гости – знакомиться
02.03.2023
Большому и серьезно больному добряку Мишутке из Коркино снова нужна помощь
01.03.2023
В Челябинске определили места, куда нельзя возвращать животных с бирками
09.02.2023
Жительница Коркино спасает большого четвероногого добряка Мишутку с больной селезенкой
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023