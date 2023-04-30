За ЖИЗНЬ: в Челябинске прошел митинг в защиту бездомных животных

Более двухсот жителей Челябинской области собрались вчера, 29 апреля, в столице Южного Урала на митинг в защиту животных – против эвтаназии, против запрета кормить бездомных четвероногих, за их ЖИЗНЬ.

«Все прошло очень даже неплохо. Сложно посчитать, сколько человек было, но больше 200 точно. А, судя по подписям, - значительно больше. Как выяснилось, пришли представители 16 зоозащитных организаций региона, в том числе из Озерска, Копейска, Миасса, Пласта, Верхнего Уфалея», - рассказали в зоозащитной общественной организации «Шанс» Челябинска, выразив огромную благодарность всем, кто откликнулся.

В «Шансе» отмечают, что в Челябинске на митинге собралось не меньше участников, чем в других городах России.

«Место, конечно, нам дали неудачное. Парковка не перед ЛА «Трактор», где обычно проходят массовые мероприятия, а за ней, ближе к «Ньютону». Поэтому случайных участников на митинге не было, только те, кто приехал специально. На мероприятии мы собирали подписи за отмену противоречащих федеральному законодательству и здравому смыслу актов регионального минсельхоза - о запрете кормления и о выпуске после стерилизации в места, где животные не выживут. В итоге у нас 21 заполненный подписной лист (в каждом 27-30 подписей), еще три начатых. Плюс 11 листов нам привезли из Озерска», - сообщили в «Шансе».

В текст обращения к президенту РФ Владимиру Путину, которому принадлежит высказывание о том, что собаки и кошки – неотъемлемая часть экосистемы городов, будет обязательно добавлен абзац о недопустимости эвтаназии бездомных животных: сбор подписей был начат челябинскими зоозащитниками до появления этого ужасного и бездушного законопроекта и изначально содержал требования отменить запрет на кормление бродячих четвероногих и другие антигуманные инициативы нашего региона (едва ли не единственного в России, кто их принял).

«И сегодня самое важное - не допустить их принятия. А кормить люди и так не перестанут», - уверены в «Шансе».