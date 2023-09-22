Жители Челябинской области приглашаются к участию в олимпиаде по программированию

Жителей Челябинской области приглашают к участию во всероссийской олимпиаде по программированию True Tech Champ от цифровой экосистемы МТС.

Прием заявок на участие в олимпиаде уже стартовал и продлится до пятого октября, регистрация доступна на официальном сайте мероприятия. Принять участие смогут как школьники и студенты, так и действующие специалисты.

«Олимпиада True Tech Champ должна стать ивентом нового времени. Фестиваль программирования – масштабное событие для тех, кто любит технологии, яркий праздник, который привлечет лучших специалистов в ИТ и даст хороший старт талантливым молодым кадрам. Мы хотим провести действительно запоминающееся мероприятие на российском ИТ-рынке и сделаем для этого все возможное», - подчеркнул первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

True Tech Champ включает два потока для разных возрастных категорий. В первый трек приглашаются учащиеся старших классов от 14 лет и студенты профильных технических вузов. Участникам предстоит решить олимпиадные задания и продемонстрировать знание алгоритмического программирования. Во втором треке старшей категории будут соревноваться ИТ-специалисты разного уровня и стека. Участникам предстоит решить технические задания и пройти испытания по программированию на скорость на пяти наиболее популярных языках в МТС.

МТС окажет образовательную поддержку участникам отборочных испытаний. Во время онлайн-этапа олимпиады они попадут в закрытый Telegram-канал, где будут публиковаться обучающие и развлекательные материалы. Например, в треке для школьников и студентов в сентябре пройдет курс по алгоритмическому программированию от экспертов МТС. А в октябре в канале будет опубликован воркшоп по стратегии решения задач. Участники узнают лайфхаки от экспертов экосистемы, разберут несколько вариантов решения и получат тренировочные задания для подготовки к финалу.