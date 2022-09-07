Жители Челябинской области завтра узнают имя нового автора Тотального диктанта

Жителей Челябинской области приглашают к участию в онлайн-марафоне Тотального диктанта, который состоится восьмого сентября в 16 часов по местному времени.

Символично, что участники события узнают, кто же станет автором нового сезона, в Международный день грамотности.

Как рассказала руководитель Тотального диктанта Ольга Ребковец, автора выбирают штаб и филологический совет акции.

«При принятии решения мы также советуемся с экспертами в области литературы, авторами текстов прошлых лет. Перед нами стоит задача познакомить широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой. Имя автора - одна из главных интриг акции, уже второй год все желающие смогут наблюдать ее раскрытие в прямом эфире в рамках онлайн-марафона восьмого сентября», - отметила Ольга Ребковец.

С подробной программой онлайн-марафона можно ознакомиться здесь. Присоединиться к событию можно из любой точки мира.

Основная трансляция пройдет на канале #ВСЕМДИКТАНТ на «Яндекс.Дзене». Дополнительные трансляции будут вестись в группе в «ВКонтакте» и на ютуб-канале Тотального диктанта.

Как напоминают в пресс-службе администрации Челябинска, в этом году в мегаполисе было организовано 26 очных площадок, на которых диктант написали 844 человека. Тест TruD, состоявшийся на двух площадках, прошли 176 участников.

В 2023 году Тотальный диктант пройдет благодаря гранту президента РФ, представленного Фондом президентских грантов.

СПРАВКА

Тотальный диктант - ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира. В 2022 году событие охватило более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона.

Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов, Дмитрий Глуховский, Марина Степнова.