Жители двух сел Вознесенка: Дороги в поселениях (и к школе) ужасные, яма на яме

Жители села Вознесенка (Кусинский район, Челябинская область) написали губернатору жалобу на ужасное состояние дорог, в том числе и той, по которой ежедневно дети добираются в школу в соседнее поселение. Жалуются на дороги и жители села Вознесенка в Сосновском районе.

«Алексей Леонидович, пишу вам из с. Вознесенки Челябинской области, Кусинский район. Пишу по факту ненадлежащего качества дороги к с. Злаказово, куда возят школьников в школу. Дорога очень ужасная, яма на яме. Мы обращались к главе Злаказовского поселение Устюгову Владимиру Валерьевичу, он ничего не предпринимает по поводу дороги, по которой возят школьников. Там невозможно ездить, помогите, пожалуйста насчет дороги», - обратилась к губернатору жительница села Ирина в группе

«А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Администрация Кусинского муниципального района ответила, что местным властям известно, но она относится в ведении области и решать проблему должно министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. В ведомство уже направлены несколько обращений с просьбой отремонтировать дорогу.

«Пока есть только устные подтверждения, что ремонт дороги будет сделан в следующем году, но письменных решений по этому вопросу нет, поэтому говорить о решении проблемы пока преждевременно, - отмечают в районной администрации. - В настоящее время руководство района совместно с депутатами пытаются решить этот вопрос».

«С 9-13 км данной дороги действительно находятся в плохом состоянии. В следующем году будут выполнены проектно-изыскательские работы на ремонт данной автодороги. И после этого будет включена в план по проведению ремонтных работ. В настоящее время на дорогу будут направлены представители подрядной организации для проведения работ по содержанию», - прокомментировали агентству в миндортранса региона обращение жителей села Вознесенка Кусинского района.

К губернатору обратились также жители еще одного села Вознесенка (Сосновский район). Они рассказывают, что у них аналогичная ситуация – дорога ужасная, только ямы еще глубже – 25-30 сантиметров.

«Заезд в с. Вознесенка с Троицкого тракта до ул. Березовая. Дорога в ужасном состоянии, по-хорошему требуется полная замена дорожного покрытия», - поделилась Наталья.

«Администрацией Вознесенского сельского поселения ежегодно в рамках дорожной деятельности проводятся работы по ремонту, отсыпке, грейдированию автомобильных дорог, входящих в состав Вознесенского сельского поселения», - прокомментировали обращение в администрации Сосновского района и предложили для детального рассмотрения вопроса назвать более точные координаты дороги (наименование улицы), где необходимо провести ремонтные работы.

В миндортранса сообщили, что в настоящий момент ремонт автомобильной дороги Вознесенка Сосновского муниципального района - автодорога М-36 Челябинск - Троицк - до границы с Республикой Казахстана не запланирован. «В целях устранения дефектов и обеспечения безопасного проезда автотранспорта будут производиться регламентные работы по содержанию, - отметили в миндортраса.

В ведомстве уточнили, автодорога от Троицкого тракта до поворота на с. Вознесенка является федеральной и предложили по вопросам ее ремонта обратиться в ФКУ Упрдор «Южный Урал».