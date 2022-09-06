Жители Кассельского пожаловались Текслеру на планы по закрытию станции скорой помощи в их поселке

Жители поселка Кассельский (Нагайбакский район, Челябинская область) узнали о планах по закрытию станции скорой медицинской помощи в сельском поселении и просят губернатора Алексея Текслера разобраться в ситуации.

«До нас дошли слухи, что с первого ноября закрывают станцию скорой помощи у нас в посёлке, - написали жители посёлка Кассельский в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. - Наш посёлок очень далеко от райцентра. В посёлке много пожилых людей, маленьких детей. Есть два отделения, которые находятся ещё дальше от райцентра. Наступает зима, как можно оставить деревню без СКОРОЙ ПОМОЩИ? Куда нам обращаться? Помогите разобраться в этой ситуации».

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения области, станция скорой медицинской помощи в поселке Кассельский не закрывается, а объединяется со станцией, находящейся в поселке Остроленский (между поселениями около 20 километров).

Сотрудники и той, и другой станции работали с пяти часов до 20 часов. После объединения станция перейдет на круглосуточный режим работы. «Жителям сельского поселения будет оказываться вся необходимая медицинская помощь. И экстренная, и плановая», - заверили в минздраве.

В поселке Кассельский продолжит действовать фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).