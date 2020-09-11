Жители Кусы выступают за перенос памятника Сталину в центр города

Жители Кусы (Челябинская область) начали сбор подписей за установку памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину на почетном месте в центре города. Инициатором обращения является движение «Суть Времени», восстановившее памятник.

В открытом письме к властям Кусинского района, под которым ведется сбор подписей, предложено установить монумент «на центральной площади или рядом с пешеходной частью на улице Бубнова».

«Мы, жители города Куса, заявляем, что восстановленный движением «Суть времени» памятник Сталину имеет историческое значение для нашего города. Считаем правильным и необходимым перенести памятник Сталину с частной территории», - сказано в открытом письме на имя главы Кусинского района Юрия Лысякова.

Сбор подписей также ведется под письмом к Владимиру Плотникову, руководителю ООО «Прибор» (бывший завод точных технических камней), территория которого прилегает к пешеходной улице Бубнова в центре Кусы.

«Установка памятника Сталину на частной территории была вынужденной мерой. Памятник великому историческому деятелю, спасшему Россию от фашистского сапога и совершившему невиданное экономическое чудо, не должен стоять на периферии города», - отметил представитель движения «Суть времени», основной реставратор монумента Станислав Стафеев.

По его словам, в городе уже проходил масштабный социологический опрос, согласно которому 72 процента жителей Кусы хотят видеть памятник Сталину в центре города. Местные власти опрос проигнорировали.

«Мы надеемся, что «живые» подписи людей, проживающих в Кусе, станут более сильным аргументом и наконец убедят местных чиновников», - заключил представитель «Сути времени».

Памятник, открытие которого состоялось шестое сентября, в настоящий момент установлен на временном постаменте напротив мастерской, где он реставрировался: улица Герцена, 75-Б. По тому же адресу ежедневно, с 12:00 до 14:00, будет проходить сбор подписей.