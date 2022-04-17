Жители поселка Красногорский уже четверо суток остаются без водоснабжения

Жители поселка Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область) уже четвертые сутки остаются без водоснабжения. Причина – авария на водоводе. Жители просят губернатора о помощи.

«Когда мы увидим воду???! Сколько ещё будет издевательство над людьми, четвертые сутки нет воды», - пишут жители поселка в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Как сообщает пресс-служба администрации Еманжелинского района, отключение водоснабжения в посёлке Красногорский произошло 14 апреля с связи с аварией на магистральном водопроводе остановлено водоснабжение. С этого дня проводятся аварийно-восстановительные работы.

В пятницу и субботу, 15 и 16 апреля, организовали подвоз воды в поселок по заявкам по телефону диспетчерской службы района.

Жительница поселка Ольга пишет, что вода в домах пропала еще 12 апреля. «Сначала еще давали тонкую, ржавую струйку, ненадолго, а потом и вовсе отключили. Через пару дней вывесили график с 14 апреля по 18 апреля, который не соблюдается от слова "СОВСЕМ"», - рассказывает Ольга.

Специалисты устраняют аварию на одном участке, а следом происходит новый порыв (трубопровод очень старый, изношенный). По словам жителей воду обещали дать 17 апреля и в середине дня у кого-то она пошла тонкой струйкой, но потом опять отключили, и мэрия района разместила на сайте график подвода воды на воскресенье и понедельник.

Завтра воду в поселок буду привозить с пяти до девяти утра, с 12 до 14 часов и вечером с 17 часов до 21 часа. Использовать привозную воду можно только после кипячения. «Рекомендуем отстаивать питьевую воду не менее двух часов в открытой емкости, а также проводить её обработку путем кипячения», - советуют чиновники красногорцам.

Как пишут жители в группе поселка, в понедельник детские сады откроются и будут принимать детей. Но родителей просят приносить с собой питьевую воду. Сотрудники уже наполнили все имеющиеся емкости водой, но ее будут использовать для бытовых нужд. Красногорцы возмущены таким отношением властей.

Жители интересуются, на что были потрачены 60 миллионов рублей, которые в прошлом году были выделены поселку на обеспечение людей нормальной водой.

«Мало того, что автостанцию закрыли, больница в плачевном состоянии, администрацию и отдел полиции в планах закрывать. Дальше что? Отопление у кого-то выключили, перекройте газ нам, свет отключите», - обращается к властям Юлия.