15.09.2023
Почти 90 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов зафиксировано на ЮУЖД с начала года
15.09.2023
Челябинские экстремалы закрывают летний сезон
15.09.2023
На трассе Челябинск – Харлуши водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде
14.09.2023
Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль Черноморского флота
14.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)
14.09.2023
Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
Губернатор возмущен бездействием ответственных лиц и заявил, что все виновные понесут наказание
14.09.2023
Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема
14.09.2023
«Это экологическая катастрофа!»: Народный фронт требует немедленно убрать свалку в Еманжелинском районе
31.08.2023
Депутаты Заксобрания Челябинской области провели рейд по ликвидации свалок в трех районах
31.08.2023
В тепличном комплексе Калиновки «вырастили» свалку
Не все южноуральцы соглашаются провести тестирование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023