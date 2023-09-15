Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично подключился к вопиющей ситуации в Еманжелинском районе, где в непосредственной близости от поселка Батуринский растет и ширится несанкционированная (и просто гигантская) свалка.

Алексей Текслер подчеркнул, что все виновные обязательно понесут наказание. Но сначала – надо разобраться, кто допустил такую ситуацию.

«На место немедленно выезжает комиссия, привлекаем надзорные органы», - отметил глава региона.

Губернатор поручил уже сегодня, 15 сентября, начать уборку свалки в Батуринском, куда мусор и строительные отходы возят самосвалами, причем беспрепятственно (на это возмутительное обстоятельство глава региона указал в своем телеграм-канале). На ликвидацию свалки с учетом ее масштабов, добавил Алексей Текслер, потребуется время.

«Мне непонятно, почему бездействовали районные власти, почему не было должной реакции от министерства экологии, других ответственных служб. В этом году уделил уборке особое внимание, поручил убрать больше 200 несанкционированных свалок по области. Но эту конкретную никто даже не обозначил в качестве проблемной!» - возмутился Алексей Текслер, узнавший о стихийной свалке возле Батуринского из публикации Народного фронта 14 сентября.

Напомним, после того, как представители президентского движения предали происходящее мусорное бесчинство широкой огласке, глава Еманжелинского района Евгений Светлов срочно поручил ограничить доступ к свалке. Он заявил, что это уже делалось ранее, но желающие мусорить и дальше восстановили подступы к огромной помойке под открытым небом, на берегу водоема, в прошлом – угольного карьера.