Жители посёлка в Челябинской области живут без интернета и звонят с холма, Минцифры региона их не обнадеживает

Жители челябинских деревень и посёлков всё чаще стали жаловаться на затягивание сроков проведения сотовой связи.

О существовании проблемы рассказала в соцсетях жительница посёлка Кувалжиха. По её словам, если дозвониться до кого-нибудь ещё можно – для этого нужно «ловить связь» на возвышенности, то выйти в интернет в Кувалжихе невозможно. Как учиться в таких условиях современным школьникам, непонятно. Находится посёлок всего в семи километрах от Кыштыма.

«Уважаемый Алексей Леонидович! Обращаются к Вам жители посёлка Кувалжиха (семь километров от города Кыштыма). У нас очень большая проблема с сотовой связью, точнее связи почти нет! Чтобы куда-то позвонить, нужно подниматься на самую высокую точку в поселке. А также напрочь отсутствует интернет!!! Мы Вас очень просим помочь нам, ведь в наше время даже для решения домашних заданий школьникам нужен интернет», - обратилась к губернатору Мария Курчавова в сообществе в ВКонтакте «А.Л. Текслер, Помоги!».

На обращение отреагировали в пресс-службе Министерства цифрового развития Челябинской области. В ведомстве рассказали, что интернет и сотовая связь в Кувалжихе появятся, если построить там сети решит один из операторов. В этом случае ему возместят 90% затрат. Но обязать коммерческую организацию вкладываться в развитие сетей министерство не может.

В целом, малые деревни и посёлки Южного Урала обеспечивают сотовой связью и доступом в интернет по двум программам – федеральной и региональной. Федеральная («Устранение цифрового неравенства 2.0») рассчитана на населённые пункты, где проживает от 100 до 500 человек. После введения санкций проект стал буксовать – телекоммуникационное оборудование, необходимое для строительства базовых станций, закупалось за границей, найти российские аналоги, судя по всему, не удаётся. Поэтому количество участников и сроки реализации программы власти намерены скорректировать, как именно - должно решить Министерство цифрового развития России.

Региональная программа была запущена в 2018 году для тех населённых пунктов, которые не проходят по федеральной. Такие посёлки, станицы и деревни вносятся в список нуждающихся в улучшении сотовой связи. На сегодняшний день таких населённых пунктов на Южном Урале насчитывается 1066, при этом 659 деревень и посёлков остаются без сотовой связи, 407 - без доступа к интернету. Из этого перечня операторы могут выбрать населённый пункт и получить субсидию на возведение там объекта связи. Размер субсидии покрывает 90% затрат компании.

В этом списке региональной программы и числится Кувалжиха (в федеральный проект посёлок не прошёл по критерию численности населения), отметили в пресс-службе Минцифры региона. Но есть очень важный момент – попадание посёлка в список нуждающихся не гарантирует появление сотовой связи.

«По данным публичного реестра Роскомнадзора, в посёлке Кувалжиха присутствует сотовая связь оператора ВымпелКом (тм "Билайн"), однако в связи с многочисленными обращениями жителей в 2022 году на плохое качество связи поселок включен в перечень населённых пунктов, в которых операторам, в случае строительства сетей связи, может быть возмещено до 90% затрат из областного бюджета. Операторы связи, являясь самостоятельными хозяйствующими субъектами, сами принимают решения о создании сетей связи в том или ином населённом пункте и последующем участии в отборе на получение субсидии», - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе министерства уточнили, что до принятия решения о строительстве объекта или узла связи оператор рассчитывает срок окупаемости проекта. Компания учитывает число потенциальных абонентов, инвестиционные затраты на создание инфраструктуры, удалённость от существующих узлов связи и множество других факторов, в том числе природный ландшафт, который может служить естественным препятствием для распространения сигнала сотовой связи или прокладки сетей.

Таким образом, жители Кувалжихи могут избавиться от необходимости взбираться на холмы, чтобы поймать сигнал. Но произойдёт это при одном условии - если оператор сочтёт для себя экономически выгодным заходить в посёлок. Других вариантов приобщиться к «цифровой цивилизации» для таких поселений нет.

По данным Минцифры Челябинской области, региональная программа улучшения качества сотовой связи рассчитана до 2024 года. Ежегодно на её реализацию из областного бюджета выделяется 20 миллионов рублей. За четыре года существования проекта проблемы со связью устранили в 107 населённых пунктах, где в общей сложности проживает около 45 тысяч человек.