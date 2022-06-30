Жители посёлка в Челябинской области живут без интернета и звонят с холма, Минцифры региона их не обнадеживает

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин прокомментировал прозвучавшие на саммите G7 «бол
30.06.2022

Поиграть мускулами?

Путин – о прозвучавшем на саммите предложении лидерам стран «семёрки» «раздеться»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В новом учебном году в школах в 45 регионах начнут работать советники директоров по воспитанию и
30.06.2022

С нового учебного года в школах 45 регионов появятся советники по воспитанию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский зоопарк продолжает радовать многочисленных поклонников видеоисториями из жизни своих
30.06.2022

Танцующий с бревном Малыш и другие обитатели челябинского зоопарка покоряют сердца тысяч людей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2022 года вырастут тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области . В среднем
30.06.2022

С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область вошла в пятерку регионов Российской Федерации с высокой эффективностью п
29.06.2022

Челябинская область эффективно применяет меры поддержки IТ-отрасли в условиях санкций
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2022

В Челябинской области удалили выпускника с ЕГЭ по обществознанию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2022

Челябинские дворы обзаведутся футбольными полями с искусственным газоном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2022

Более 15 тысяч заявлений: в Челябинске опубликовали результаты приемной кампании в первые классы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2022

Затерянные в лесах: жители Челябинской области уходят за грибами и пропадают
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2022

В Челябинске рабочий сильно пострадал при падении в котлован
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2022

За сутки вылечилось от ковида лишь шесть южноуральцев, а заболел 91
Минцифры Челябинской области
Общество
30.06.2022 13:57
Фото: Ольга Шуякова

Жители посёлка в Челябинской области живут без интернета и звонят с холма, Минцифры региона их не обнадеживает

Жители челябинских деревень и посёлков всё чаще стали жаловаться на затягивание сроков проведения сотовой связи.

О существовании проблемы рассказала в соцсетях жительница посёлка Кувалжиха. По её словам, если дозвониться до кого-нибудь ещё можно – для этого нужно «ловить связь» на возвышенности, то выйти в интернет в Кувалжихе невозможно. Как  учиться в таких условиях современным школьникам, непонятно. Находится посёлок всего в семи километрах от Кыштыма.

«Уважаемый Алексей Леонидович! Обращаются к Вам жители посёлка Кувалжиха (семь километров от города Кыштыма). У нас очень большая проблема с сотовой связью, точнее связи почти нет! Чтобы куда-то позвонить, нужно подниматься на самую высокую точку в поселке. А также напрочь отсутствует интернет!!! Мы Вас очень просим помочь нам, ведь в наше время даже для решения домашних заданий школьникам нужен интернет», - обратилась к губернатору Мария Курчавова в сообществе в ВКонтакте «А.Л. Текслер, Помоги!».

На обращение отреагировали в пресс-службе Министерства цифрового развития Челябинской области. В ведомстве рассказали, что интернет и сотовая связь в Кувалжихе появятся, если построить там сети решит один из операторов. В этом случае ему возместят 90% затрат. Но обязать коммерческую организацию вкладываться в развитие сетей министерство не может.

В целом, малые деревни и посёлки Южного Урала обеспечивают сотовой связью и доступом в интернет по двум программам – федеральной и региональной. Федеральная («Устранение цифрового неравенства 2.0») рассчитана на населённые пункты, где проживает от 100 до 500 человек.  После введения санкций проект стал буксовать – телекоммуникационное оборудование, необходимое для строительства  базовых станций, закупалось за границей, найти российские аналоги, судя по всему, не удаётся. Поэтому количество участников и сроки реализации программы власти намерены скорректировать, как именно  - должно решить Министерство цифрового развития России.

Региональная программа была запущена в 2018 году для тех населённых пунктов, которые не проходят по федеральной. Такие посёлки, станицы и деревни вносятся в список нуждающихся в улучшении сотовой связи. На сегодняшний день таких населённых пунктов на Южном Урале насчитывается  1066, при этом 659 деревень и посёлков остаются без сотовой связи, 407  - без доступа к интернету. Из этого перечня операторы могут выбрать населённый пункт и получить субсидию на возведение там объекта связи. Размер субсидии покрывает 90% затрат компании.

В этом списке региональной программы и числится Кувалжиха (в федеральный проект посёлок не прошёл по критерию численности населения), отметили в пресс-службе Минцифры региона. Но есть очень важный момент – попадание посёлка в список нуждающихся не гарантирует появление сотовой связи.

«По данным публичного реестра Роскомнадзора, в посёлке Кувалжиха присутствует сотовая связь оператора ВымпелКом (тм "Билайн"), однако в связи с многочисленными обращениями жителей в 2022 году на плохое качество связи поселок включен в перечень населённых пунктов, в которых операторам, в случае строительства сетей связи, может быть возмещено до 90% затрат из областного бюджета. Операторы связи, являясь самостоятельными хозяйствующими субъектами, сами принимают решения о создании сетей связи в том или ином населённом пункте и последующем участии в отборе на получение субсидии», - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе министерства уточнили, что до принятия решения о строительстве объекта или узла связи оператор рассчитывает срок окупаемости проекта. Компания учитывает число потенциальных абонентов, инвестиционные затраты на создание инфраструктуры, удалённость от существующих узлов связи и множество других факторов, в том числе природный ландшафт, который может служить естественным препятствием для распространения сигнала сотовой связи или прокладки сетей.

Таким образом, жители Кувалжихи могут избавиться от необходимости взбираться на холмы, чтобы поймать сигнал. Но произойдёт это при одном условии - если оператор сочтёт для себя экономически выгодным заходить в посёлок. Других вариантов приобщиться к «цифровой цивилизации» для таких поселений нет.

По данным Минцифры Челябинской области, региональная программа улучшения качества сотовой связи рассчитана до 2024 года. Ежегодно на её реализацию из областного бюджета выделяется 20 миллионов рублей. За четыре года существования проекта проблемы со связью устранили в 107 населённых пунктах, где в общей сложности проживает около 45 тысяч человек.

Автор: Татьяна Правдина
Минцифры Челябинской области
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственная дума РФ поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области, кото
Федерация

Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области

29.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России установили еще один официальный праздник - День семьи, любви и верности. Его будут отмеч
Общество

В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности

28.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска планируют превратить в арт-объект. О
Общество

Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект

27.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Погода на предстоящей неделе в Челябинской области ожидается прохладной, количество осадков умень
Среда обитания

Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной

26.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящие выходные в Челябинской области широко отметят День молодежи. ЧЕЛЯ
Культура

АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области

24.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новогодние праздники в 2023 году в России продлятся девять дней - с 31 декабря по восьмое января
Общество

Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января

24.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин прокомментировал прозвучавшие на саммите G7 «бол
30.06.2022

Поиграть мускулами?

Путин – о прозвучавшем на саммите предложении лидерам стран «семёрки» «раздеться»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В новом учебном году в школах в 45 регионах начнут работать советники директоров по воспитанию и
30.06.2022

С нового учебного года в школах 45 регионов появятся советники по воспитанию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский зоопарк продолжает радовать многочисленных поклонников видеоисториями из жизни своих
30.06.2022

Танцующий с бревном Малыш и другие обитатели челябинского зоопарка покоряют сердца тысяч людей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2022 года вырастут тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области . В среднем
30.06.2022

С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область вошла в пятерку регионов Российской Федерации с высокой эффективностью п
29.06.2022

Челябинская область эффективно применяет меры поддержки IТ-отрасли в условиях санкций
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

30.06.2022 15:08

В Челябинской области удалили выпускника с ЕГЭ по обществознанию

30.06.2022 14:36

Челябинские дворы обзаведутся футбольными полями с искусственным газоном

30.06.2022 13:57

Жители посёлка в Челябинской области живут без интернета и звонят с холма, Минцифры региона их не обнадеживает

30.06.2022 13:52

Путин – о прозвучавшем на саммите предложении лидерам стран «семёрки» «раздеться»

30.06.2022 12:54

Более 15 тысяч заявлений: в Челябинске опубликовали результаты приемной кампании в первые классы

30.06.2022 12:15

Затерянные в лесах: жители Челябинской области уходят за грибами и пропадают

30.06.2022 11:49

В Челябинске рабочий сильно пострадал при падении в котлован

30.06.2022 11:29

За сутки вылечилось от ковида лишь шесть южноуральцев, а заболел 91

30.06.2022 11:19

Южноуральцам напомнили о вступлении в силу изменений в закон «Об оружии»

30.06.2022 10:57

С нового учебного года в школах 45 регионов появятся советники по воспитанию

30.06.2022 10:41

Танцующий с бревном Малыш и другие обитатели челябинского зоопарка покоряют сердца тысяч людей

30.06.2022 10:11

С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

30.06.2022 09:42

Маршрут «Копейск - Челябинск» временно остается без больших автобусов

30.06.2022 09:35

Ради показушного единства европейцы задёшево продали курдов Эрдогану

30.06.2022 09:19

Регионам и муниципалитетам упростят перевод госуслуг в электронный вид

30.06.2022 09:19

Легкий снежок и почти минусовая температура: на Дальний Таганай заглянула зима

29.06.2022 17:56

В четверг в Челябинской области прохладно, днем местами небольшие дожди

29.06.2022 17:46

Анонсы событий и мероприятий на 30 июня

29.06.2022 17:36

Бойцов ВСУ поделили на аристократов и бомжей

29.06.2022 17:09

В Историческом музее Южного Урала представят 70 лучших снимков со всего мира

29.06.2022 16:54

Челябинская область эффективно применяет меры поддержки IТ-отрасли в условиях санкций

29.06.2022 16:10

В Молодежном театре три дня будут бесплатно показывать эскизы лучших спектаклей «Любимовки»

29.06.2022 15:47

Камерный театр Челябинска завершит сезон коллективным выходом на воду

29.06.2022 15:11

ФСБ пресекла контрабанду военной продукции в страны Восточной Европы

29.06.2022 14:57

О планах челябинских промышленников по импортозамещению узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

29.06.2022 14:26

ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%

29.06.2022 14:23

Москвичи и гости столицы увидят аркаимские артефакты в Коломенском

29.06.2022 13:47

Предпремьерный показ «Булок» (16+) с Кристиной Асмус пройдет в «Синема Парк "Горки"

29.06.2022 13:44

Челябинская библиотека для слепых создала интерактивную карту пунктов выдачи литературы спецформатов

29.06.2022 13:38

В Тракторозаводском районе Челябинска ремонтируют изъеденные коррозией тепловые сети

29.06.2022 13:28

Пропавший в Москве 17-летний юноша обнаружился в Челябинске

29.06.2022 12:44

В Южноуральске супружеская пара попалась на закладке наркотиков

29.06.2022 12:24

Текслер: «Аркаим» выходит во всероссийский прокат

29.06.2022 11:50

В Челябинской области выросло суточное число заболевших ковидом

29.06.2022 11:35

В Челябинске отремонтируют дороги к спортивным объектам

29.06.2022 11:28

Южноуральцев приглашают на Парижский полумарафон

29.06.2022 11:09

Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области

29.06.2022 10:53

На автобусном маршруте «Роза – Челябинск» работал лишенный прав водитель

29.06.2022 10:27

В Челябинске пройдет чемпионат России по дартсу

29.06.2022 10:21

Час с ректором ЮУрГУ: Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов

29.06.2022 10:14

«Молния-2022»: силовики спасают Аргаяшскую ТЭЦ от условных террористов

29.06.2022 10:04

Студентка ЮУрГУ разработала дизайн-макет летописи Одигитриевского женского монастыря

29.06.2022 09:38

Текслер обратился к главе минсельхоза РФ за господдержкой

29.06.2022 09:38

В Челябинске состоится концерт памяти погибших в Аргуне в 2000 году южноуральских правоохранителях

28.06.2022 23:04

Челябинский парк Гагарина ищет желающих улучшить его облик и наполнение

28.06.2022 21:02

В Челябинске отключат светофоры на улице Труда

28.06.2022 20:55

Родители челябинских выпускников пожаловались на самоуправство проверяющих ЕГЭ: в областном минобразования с этим не согласились

28.06.2022 18:56

Экс-заместителю директора «Городской среды» Челябинска ужесточили меру пресечения

28.06.2022 18:46

В 2022 году Челябинская агломерация получит новые автобусы в рамках проекта «БКД»

28.06.2022 18:00

Анонсы событий и мероприятий на 29 июня

28.06.2022 17:58

Челябинская область увеличила доходы от управления региональным имуществом

28.06.2022 17:37

Старшеклассники смогли испытать себя в качестве инженеров УГМК

28.06.2022 16:57

В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности

28.06.2022 16:50

На Тургояке при поддержке ГРЦ Макеева состоялся юбилейный легкоатлетический марафон

28.06.2022 16:26

Челябинский театр оперы и балета подвел итоги 66-го сезона

28.06.2022 15:58

Из Челябинска в Златоуст и Миасс - на поезде повышенной комфортности

28.06.2022 15:41

Сельхозземли в Челябинской области кишат паразитами

28.06.2022 15:19

В среду в Челябинской области прохладно, местами небольшие дожди

28.06.2022 14:39

Алексей Текслер положительно оценил работы в сквере у «Юности» и на пешеходной зоне по Свободы

28.06.2022 14:16

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до шестого июля

28.06.2022 13:55

Фольклорный ансамбль из Рощино едет на всероссийский конкурс

28.06.2022 13:32

Южноуралец, выбросивший собаку из окна квартиры, получил «условку»

28.06.2022 12:40

В Магнитогорске уже принимают заявления на пособия на подготовку детей к школе, в области – пока нет

28.06.2022 12:23

Сотрудница администрации Курчатовского района – лауреат Премии Заксобрания

28.06.2022 12:15

Под угрозой сокращения оказались 936 южноуральцев, неполный день работают 3069 человек

28.06.2022 11:50

В Челябинской области "антиваксеров" отстраняли от работы, сенатор Павлова выясняет, правомерно ли это

28.06.2022 11:25

За сутки заболело ковидом 89 южноуральцев, выздоровело 45, умерло четверо

28.06.2022 11:16

Южноуральцы могут пожертвовать на строительство храма в Челябинске

28.06.2022 10:46

Готовность – номер один: материальная база ГРЦ Макеева признана одной из лучших в Миассе

28.06.2022 10:17

Отдел полиции Пластовского района возглавил подполковник Андрей Демин

28.06.2022 10:09

Товар, ввезенный в рамках параллельного импорта, подлежит гарантийному обслуживанию

28.06.2022 10:02

В Курчатовском районе Челябинска тщательно следят за состоянием улиц и дворов

28.06.2022 09:38

Южноуральцы могут собрать книги для детей ДНР и ЛНР

28.06.2022 09:31

Часть жителей Металлургического района останется без горячей воды до восьмого июля

28.06.2022 09:31

Челябинка инициировала проведение научных девичников по всей стране

27.06.2022 20:57

Владимир Колокольцев: Необходимо наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещенных веществ

27.06.2022 18:21

Виктор Ереклинцев прокомментировал заявление «ЭкоСтандарта» о нарушениях в контракте по озеленению

27.06.2022 18:08

В Челябинской области двух учеников удалили с ЕГЭ по математике

27.06.2022 17:49

Анонсы событий и мероприятий на 28 июня

27.06.2022 17:34

Предприятия Миасса – вместе с «Водой России»

27.06.2022 17:19

Кыштым приглашает туристов на старинный демидовский завод с зотовскими темницами

27.06.2022 16:42

TINKOFF BLACK - ВЫГОДНАЯ ДЕБЕТОВАЯ КАРТА С КЭШБЭКОМ

27.06.2022 16:22

Депутат и общественник Корнев подарил ветеранам и челябинцам с инвалидностью отдых на берегу

27.06.2022 16:01

Во вторник в Челябинской области прохладно, местами дожди

27.06.2022 16:00

В Карабаше туристы заблудились в районе Чертовых ворот и пропала бабушка-грибница

27.06.2022 15:44

Спасатели Миасса достали из озера затонувшую «Ладу» и вернули на берег унесенных ветром сапбордистов

27.06.2022 15:28

В отношении бывшего замглавы Миасса Сороки утвердили обвинительное заключение

27.06.2022 15:07

Затянувшееся строительство детсада в Копейске завершит новый подрядчик

27.06.2022 14:52

Директор стройкомпании арестован за похищение бюджетных миллионов при возведении садика в Аше

27.06.2022 14:24

Депутаты ЗСО утвердили порядок осуществления полномочий органами власти Коркинского округа

27.06.2022 13:44

Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект

27.06.2022 13:31

Благоустройство Сада камней и инклюзивного сквера в Челябинске скоро начнется

27.06.2022 13:00

Театр «НитьЯ» снова в Челябинске

27.06.2022 12:53

Кубок Стэнли снова попал в челябинские руки

27.06.2022 12:48

С заключением контракта на допозеленение площади Павших в Челябинске вышла заминка

27.06.2022 12:08

Изменились сроки оплаты взносов на капремонт, вырос размер аванса для подрядчиков

27.06.2022 12:08

Челябинцам окажут помощь по соцконтрактам на сумму свыше 69 миллионов рублей

27.06.2022 11:56

Челябинские власти улучшают условия службы участковых уполномоченных

27.06.2022 11:32

За неделю ковид оборвал жизни 18 южноуральцев

27.06.2022 11:12

Гроза и град не сумели «отменить» Ильменский фестиваль