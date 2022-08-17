Жители Урала считают, что работа плохо отражается на их здоровье

hh.ru (крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга) и СБЕР ЕАПТЕКА, один из лидеров e-pharm, выяснили, как выбор профессии может повлиять на состояние здоровья. Оказалось, что реже всего с проблемами со здоровьем сталкиваются специалисты по недвижимости, сельскому хозяйству и продажам.

76% работников Уральского федерального округа признались, что работа негативно влияет на состояние их здоровья. Чаще всего ухудшение самочувствия отмечали у себя люди в возрасте 25-34 лет (80%).

Чаще всего работающие уральцы сталкиваются с повышенной тревожностью — с этим столкнулись 50% опрошенных. Вторым фактором влияния работы оказалась бессонница (43%). Как правило, эту проблему решают с помощью таблеток — на них пришлось 55% от всех продаж снотворных препаратов. Реже используют жидкие формы — капли для приема внутрь, настойки и растворы (45%).

На третьем месте оказались снижение зрения и проблемы с позвоночником (по 35%), на четвертом — обострение хронических заболеваний (25%). Кроме того, по 22% уральцев пожаловались на мигрень и на боли в суставах, 21% - на увеличение веса.

По данным опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, обычно влияние профессии на здоровье отмечают работники сферы управления персоналом и HR-специалисты (86%). На втором месте — юристы (83%), а на третьем — IT-специалисты (82%). Четвертое место разделили бухгалтеры и секретари (по 81%). На последней строчке — маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (79%).

«Каждый второй работник региона (54%) отмечает, что его профессиональная деятельность влияет и на физическое, и на психологическое состояние. Еще 32% опрошенных признались, что страдает только их ментальное здоровье. 4% — подвергаются физическим проблемам», — комментирует руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Аналитикам удалось выделить «профессиональное влияние» на здоровье, которое присуще тем или иным сферам. Оказалось, что HR-специалисты (60%), менеджеры по строительству и недвижимости (53%), сотрудники производств и сельскохозяйственных предприятий (47%) и менеджеры по продажам (53%) чаще всего сталкиваются с нарушением сна. А вот для маркетологов, PR-специалистов (по 56%), сотрудников бухгалтерии, финансистов (по 53%) и юристов (59%) более характерно усиление тревожности.