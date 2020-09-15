Жители ЖК «Александровский» не допустили возведения незаконной парковки

В Челябинске жители ЖК «Александровский» выступили против строительства парковки на 500 машиномест под их окнами. Они написали коллективное обращение в прокуратуру и сами попытались выяснить, кто затеял эту стройку.

На встречу с представителем бизнесмена, который решил под окнами их домов сделать автостоянку, вышли почти все жители. Они потребовали у него документы, разрешающие возведение парковки, но мужчина не смог их предоставить.

В администрации Челябинска заявили, что специалистами комитета по управлению имуществом и земельным отношениям была проведена проверка по факту проведения работ на Бейвеля, 22. Оказалось, они незаконны.

Так, было установлено, что данный земельный участок находится в муниципальной собственности.

«Никаких разрешений на ведение строительных и иных работ на данной территории не выдавалось и не планируется», - подчеркнули в городской мэрии.

В ситуации на месте разбирались специалисты земельного контроля. В настоящее время определяется круг лиц, причастных к проведению незаконных работ.

Все работы на данном объекте остановлены.

В полиции Челябинска сообщили, что по данному факту проводится проверка.