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Жительница Миасса, уклонявшаяся от принудительной госпитализации, не будет наказана

Общество
Сегодня, 15:29
Автор: 
Олеся Денисова

Жительница Миасса (Челябинская область) Лариса Я., которая контактировала с заболевшим коронавирусом и отказалась от принудительной госпитализации, не будет привлечена к административной ответственности за свой поступок.

Об этом сообщили на состоявшейся сегодня, 15 марта, пресс-конференции в минздраве.

На днях с жительницей Миасса удалось пообщаться и убедить ее сдать анализ на коронавирусную инфекцию. Результат отрицательный.

Никаких санкций к ней применяться не будет, хотя ее поведение характеризуется как безответственное.  Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, напоминают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как уже сообщало агентство, женщина прилетела в аэропорт московский Шереметьево из Милана (Италия) 29 февраля. В момент перелета она контактировала с заболевшим коронавирусной инфекцией.

В связи с этим ей было предписано находиться в режиме изоляции в течение 14 дней под непрерывным медицинским наблюдением, не покидать место проживания, а также пройти лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию немедленно и на 10 день медицинского наблюдения. Но ни одно из этих показаний она не выполнила.

Тогда главный санитарный врач города подал иск в суд о принудительной госпитализации. Женщина в суд не пришла, иск был удовлетворен. Но женщина продолжала уклоняться от сдачи анализа.

В школе, где учится сын этой женщины, вынуждены были на неделю закрыть класс на карантин.

Автор: 
Олеся Денисова
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