20.01.2023
Жительницы Челябинской области могут выбрать для родов мягкий родзал
20.01.2023
Златоустовские ватерполистки победно завершили второй тур Суперлиги
20.01.2023
Сотрудника ГИБДД Усть-Катава поймали на сговоре с руководителем автошколы
20.01.2023
С февраля можно будет улететь из Челябинска в Уфу, Самару и Тюмень
20.01.2023
В Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил пешехода
20.01.2023
На чиновника администрации Нязепетровского района завели дело из-за плохой уборки снега
Жительницы Челябинской области могут выбрать для родов мягкий родзал
17.01.2023
В роддоме Челябинска установили рекорд в пятницу 13-го
12.01.2023
Врач клиники ЮУГМУ назвала виды спорта, которые помогут снизить риск развития онкологии
11.01.2023
У всех новорожденных Челябинской области берут анализы из пятки, чтобы выявить наследственные заболевания
30.12.2022
Врачи клиники ЮУГМУ спасли пожилую челябинку с опухолью и заболеванием сердца
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023