Жительницы Челябинской области могут выбрать для родов мягкий родзал

Жительницы Челябинской области по желанию могут выбрать для родов мягкий родзал, который организован в Клинике Южно-Уральского государственного университета (ЮУГМУ). Он соответствует так называемым «правилам трех Т»: тихо, темно, тепло.

В мягком родзале созданы все условия, чтобы женщина чувствовала себя максимально комфортно в родах: окна занавешены плотными шторами теплого оранжевого цвета, такой же позитивной расцветки мягкий диван. Есть ванна, фитбол и шведская стенка, сообщают в пресс-службе клиники ЮУГМУ.

Большая кровать-трансформер позволяет женщине принять удобное положение.

«Кроме того, предполагается, что в родзале может находиться муж роженицы», - рассказала заведующая родовым отделением Екатерина Котлярова.

Алина Лапина своего первенца решила рожать именно в мягком родзале. В прошлую пятницу, 13 января, появилась на свет ее дочка Алису. Малышка достаточно крупная - вес 3,47 килограмма, рост 52 сантиметра.

«В мягком родзале есть все удобства для проживания схваток, это самый долгий процесс в родах. Атмосфера в родзале очень хорошая, спокойная, почти домашняя», - делится Алина.

По ее словам, шведская стенка помогает расслабить спину – можно повиснуть на кольцах. А на матах можно встать в позу кошки, чтобы снять нагрузку со спины.

Кроме того, роженица может по телевизору посмотреть видео, как правильно дышать в родах и потугах, чтобы не паниковать».

«Рожала одиннадцать с половиной часов. Роды прошли хорошо, думаю, что в том числе и благодаря тому комфорту, который был в родзале. Я чувствовала себя очень спокойно в схватках, в потугах. Дочка родилась здоровой», - поделилась Алина и поблагодарила врачей, санитарок и всем работникам родильного зала.