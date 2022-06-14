Жителя Карабаша оштрафовали за оскорбление диспетчера службы спасения

Жителя Карабаша оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление диспетчера службы 112. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области. Инцидент произошёл в апреле 2022 года. Неизвестный позвонил по телефону 112, а после того, как оператор стала задавать уточняющие вопросы, мужчина начал выражаться грубой нецензурной бранью.

По обращению диспетчера Прокуратурой г. Карабаша была проведена проверка, по результатам которой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Правоохранители пришли к выводу, что житель Карабаша, употребляя ненормативную лексику, унизил честь и достоинство сотрудника службы спасения. Вина мужчины была установлена судом.