Живут и пакостят: челябинские вандалы добрались до парка имени Гагарина

Челябинские вандалы добрались до парка имени Гагарина, разрисовав пропускной пункт на въезде в ЦКПиО.

Своим сомнительным творчеством они «порадовали» город сегодня, восьмого июля, в пять утра. Администрация парка уже подала заявление в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Радует, что от ответственности двое молодых людей, приехавших на место на велосипедах, вряд ли уйдут – за ними проследила установленная поблизости камера видеонаблюдения. Видео попало в общий доступ: его разместили в телеграм-канале городские власти.

Интересно, что, пока один малевал, второй воровато озирался по сторонам (и наоборот) – как говорится, ребята стояли «на стреме». Судя по поведению молодых людей, они прекрасно понимали, что по головке за такие художества их не погладят. Хорошо, если бы, поймав, велосипедистов не только оштрафовали, но и заставили стирать свои каракули – в воспитательных целях. А вообще шли бы ребята в художественную школу и рисовали на мольбертах, если у них такая непреодолимая тяга к творчеству, – на часах пять утра, а руки уже тянутся к баллончику с краской.

Увы, но в Челябинске вандализм со стороны жителей процветает. Одни чистят, красят, одним словом, наводят красоту, другие тут же портят, не жалея труда других людей: такое ощущение, что некоторые экземпляры просто не могут жить среди чистоты и красоты – обязательно надо напакостить.

Напомним, на днях вандалы испортили в Челябинске свежеокрашенную подпорную стену. Мэрия подала заявление в полицию.