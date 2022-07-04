В Челябинске вандалы изуродовали свежеокрашенную подпорную стену на развязке Братьев Кашириных – Свердловский проспект.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, данная стена была очищена и покрашена в минувшую субботу, второго июля. В порядок объект приводил подрядчик КДХ. К сожалению, обновленная стена продержалась лишь день - уже в ночь с третьего на четвертое июля ее разукрасили вандалы.

«Призываем горожан бережно относиться к муниципальному имуществу и уважать чужой труд. Если вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию», - отмечают в комитете дорожного хозяйства Челябинска.