04.07.2022
В Челябинске вандалы изуродовали свежеокрашенную подпорную стену
04.07.2022
Изготовителей билетов «Банк приколов» челябинский суд отправил за решетку
04.07.2022
По факту обнаружения младенца на теплотрассе в Челябинске возбуждено уголовное дело
04.07.2022
Украинские солдаты называют себя карателями
04.07.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской
04.07.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
В Челябинске вандалы изуродовали свежеокрашенную подпорную стену
20.12.2021
Александр Орёл: Личности вандалов, срубивших ель на набережной Смолино, установлены
16.12.2021
Война продолжается: челябинские вандалы перешли в наступление
13.12.2021
Наталья Котова объявила «войну» челябинским вандалам
27.07.2021
В Челябинске вандалы разгромили Успенское кладбище
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022