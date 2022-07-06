Администрация Челябинска подключит силовиков к поиску вандалов

Администрация Челябинска подготовила заявление в правоохранительные органы на вандалов, которые изуродовали свежеокрашенную подпорную стену на развязке Братьев Кашириных – Свердловский проспект.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», данная стена была очищена и покрашена в минувшую субботу, второго июля. В порядок объект приводил подрядчик КДХ. К сожалению, обновленная стена продержалась лишь день - уже в ночь с третьего на четвертое июля ее разукрасили вандалы.

В пресс-службе УМВД России по городу Челябинску сказали, что данное сообщение от администрации областного центра к ним пока не поступало.