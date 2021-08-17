Жизнь природы на макроснимках действующего росгвардейца Юрия Яремчука

В Челябинске, в Государственном историческом музее Южного Урала, в среду, 18 августа, откроется необычная фотовыставка: свои снимки живой природы в технике макросъемки представит действующий офицер Росгвардии Юрий Яремчук.

«Эта выставка, если не разрушает, то существенно корректирует образ сотрудника органов правопорядка как человека сурового и чуждого всякой лирики», - отмечает заведующая отделом по связям с общественностью исторического музея Любовь Яржемская.

Она рассказала, что в повседневной жизни Юрий Яремчук - начальник договорно-правового отделения управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Челябинску. Многие годы он посвятил работе в МВД и Росгвардии, дослужился до майора, но не забыл детского увлечения фотографией, и вот уже 15 лет, снимая форму, он берет в руки фотоаппарат, снаряжает его макрообъективом и с увлечением погружается в полную скрытой от невооруженного глаза красоты жизнь бабочек, пчел, пауков и прочих обитателей микромира.

По словам Любови Яржемской, свои любимые фотоохотничьи «трофеи» Юрий Владимирович представит широкой публике в музейно-выставочном центре. Это его первая выставка. Раньше работы росгвардейца видели только родные, друзья и коллеги по управлению.

Для гостей презентации запланирована экскурсия по выставке «Фотограф года-2021» и по постоянной экспозиции Исторического музея Южного Урала. Начало в 16 часов. Вход свободный.