«Зигальга» объявила фотоконкурс на лучший снимок хребта и его окрестностей

Туристам национального парка «Зигальга» (Челябинская область) предложили рассказать об уникальности этого места фотографиями. Южноуральцы могут принять участие в четырех номинациях: дневной и ночной пейзажи, панорама и макромир.

К участию в фотоконкурсе приглашают как профессионалов, так и любителей. Главное условие – на снимке должна быть природа хребта Зигальга и его окрестностей.

В пресс-службе нацпарка «Таганай» уточнили, что в номинации макромир могут участвовать снимки, на которых автор запечатлел растения, животных, мхи, грибы, горные породы и минералы.

«Во всех номинациях жюри, кроме соответствия техническим требованиям, оценит оригинальность, завершенность композиции, ракурс», - отметили в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Конкурс пройдет в два этапа. Работы полуфиналистов разместят на сайте нацпарка в разделе «Галереи».

«Мы лишь начинаем открывать для себя Зигальгу, но знаем, что этот хребет весьма популярен среди туристов. Потому мы предлагаем им через фотоработы рассказать другим об уникальности этого места», - сообщила исполняющая обязанности директора объединенной дирекции национальных парков «Таганай» и «Зигальга» Эльвина Новоселова.

Для участия в конкурсе принимаются фотографии, которые сделали не раньше первого января 2018 года.

Работы на первый этап принимаются до 30 апреля. Для этого необходимо отправить на электронную почту ecopros@taganay.org заявку, фотографии и заполненные приложения (сканы).

Фото: телеграм-канал Зигальга News