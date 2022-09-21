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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В среду, 21 сентября, православные отмечают двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Владычицы н
20.09.2022

В среду православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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21.09.2022

Молодежь может бесплатно получить дополнительное образование в ЮУрГУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.09.2022

«Зигальга» продолжает обозначать свои границы
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Фото: НП «Зигальга»

«Зигальга» продолжает обозначать свои границы

Национальный парк «Зигальга» (Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область) продолжает обозначать границы – предупреждающие аншлаги и шлагбаумы проходят ревизию после летнего сезона.

Как сообщают в пресс-службе нацпарка, окрасить, обкосить и поправить предстоит около ста конструкций.

У каждой желтой таблички, которые установлены у заездов на территорию, а также возле населенных пунктов есть инвентарный номер и координаты.

В ближайшее время у границ «Зигальги» планируется установить еще 35 дополнительных аншлагов и шлагбаумов.

НП «Зигальга»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 21 сентября, православные отмечают двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Владычицы н
20.09.2022

В среду православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Актер и режиссёр, художественный руководитель театра имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепал
20.09.2022

На 57-м году жизни погиб известный актер и режиссер Сергей Пускепалис
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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20.09.2022 19:15

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