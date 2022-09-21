«Зигальга» продолжает обозначать свои границы

Национальный парк «Зигальга» (Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область) продолжает обозначать границы – предупреждающие аншлаги и шлагбаумы проходят ревизию после летнего сезона.

Как сообщают в пресс-службе нацпарка, окрасить, обкосить и поправить предстоит около ста конструкций.

У каждой желтой таблички, которые установлены у заездов на территорию, а также возле населенных пунктов есть инвентарный номер и координаты.

В ближайшее время у границ «Зигальги» планируется установить еще 35 дополнительных аншлагов и шлагбаумов.