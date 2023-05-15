Златоустовец ищет дом для эвакуированных из зоны СВО котят

Участник СВО Яков Верещагин, с позывным Лис, вернувшийся на побывку домой в Златоуст (Челябинская область), эвакуировал из зоны боевых действий целое кошачье семейство и хочет пристроить котят в добрые руки.

Об этом сообщила на своей странице в социальной сети местная жительница Юлия Галкина.

Яков Верещагин, выпускник первого кадетского класса школы № 38 полгода провел на Донбассе. Пошел добровольцем.

«На Донбассе многие дома брошены, и бродячие, бывшие домашними, животные приходят к солдатам на обеспечение. Так и прибилась к российским военным местная кошка. Прикормили, а она стала для нас своеобразным оберегом, этаким хаймерсопределителем. Если ей не страшно находиться в определенном месте, значит, и мы - в безопасности. Кошки ведь все чувствуют», - цитирует Якова Юлия Галкина.

Когда златоустовец поехал в отпуск, забрал в дорогу и кошачье семейство. Путь к мирной жизни был долгий. Но в рюкзаке за спиной русского солдата кошка, которой пришлось пережить бомбежки и обстрелы, наверное, впервые за долгое время испытала умиротворение.

Сейчас для котят ищут надежные добрые руки, а кошка останется у Якова дома и будет ждать возвращения своего спасителя с Победой.