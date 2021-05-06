Златоустовская «Уралочка» начала серию акций к Дню Победы

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» Златоуста запланировал и уже начал претворять в жизнь сразу несколько акций, посвященных предстоящему Дню Победы.

Спортсмены, тренеры, воспитанники СШОР № 8 и ветераны спорта провели традиционный субботник у недавно обновленного мемориала солдатам и матросам, погибшим при крушении воинского эшелона возле Златоуста в 1943 году.

Помимо уборки территории у памятника, организаторы провели торжественный митинг с возложением венков и цветов к стеле героев войны.

Большую программу мероприятий к Дню Победы «Уралочка» продолжит дружеским визитом в Челябинское Высшее Военное Училище штурманов, а также велопробегом и торжественным парадом 9 мая.