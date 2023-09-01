Челябинская область встречает календарную осень дождями и северным ветром

В Челябинской области в первый день календарной осени и День знаний, первого сентября, ожидается облачная погода с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в последний день календарного лета по всей территории области прошли дожди – выпало от 0,5 до 26 миллиметров осадков. Наибольшее количество осадков отметила метеостанция Златоуст.

Первого сентября в восемь часов утра температура воздуха в Челябинске была плюс 12 градусов, влажность воздуха 95%, ветер северный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 13-15 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится, Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю первого сентября Стратилат Тепляк и Фёкла Свекольница.

В этот день примечали, откуда дует ветер. Если дул ветер с юга, тогда говорили: «Пошли овсы на спех. Батюшка юг пустил ветер на овес». Дозревает овес: «Стратилатов день пришел, овес дошел (поспел)». Батюшка тепляк - в овсах набряк. Тепляк держится, ушедшему лету вслед кланяется. С Феклы Свекольницы начинается уборка свеклы.