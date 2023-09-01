01.09.2023
Полицейские приготовили музыкальный подарок к первому сентября для юных жителей Челябинской области
31.08.2023
Госэкспертиза одобрила проект строительства объездной дороги под Челябинском
31.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
31.08.2023
Не успеть ни на работу, ни в школу: жители Еманжелинска страдают из-за сокращения автобусных рейсов
31.08.2023
Мошенники выудили у жителя Коркино крупные суммы дважды за месяц
31.08.2023
Спортивный туризм стал доступен для южноуральцев с особенностями здоровья
Челябинская область встречает календарную осень дождями и северным ветром
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023