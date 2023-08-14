Медовый Спас в Челябинской области будет жарким и солнечным

В понедельник, 14 августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, в низинах холоднее – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 26-28 градусов, по области – плюс 25-30 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормативному значению. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в пять часов 25 минут, заход - в 20 часов 31 минута. Долгота светового дня - 15 часов шесть минут. Луна убывающая.

По народному календарю 14 августа - Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде.

С Медового Спаса крестьяне начинали распахивать поля под озимые, отделывать овины к зиме, очищать гумна. С посевом озимых были связаны разные поговорки и приметы: «Когда сеешь хлеб в погоду, больше родится приплоду»; «В дожди не должно сеять ржи; как намочило оглобли - так и поезжай домой»; «Паши под озимы, готовь гумна и овины». Также говорили, что если во время созревания малины первые ягоды уродились крупными, то рожь следует сеять раньше; если же ягоды мелкие - то лучше посев отложить.

Именины в этот день: Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.