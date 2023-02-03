Первые выходные февраля в Челябинской области – ясные, с ночным морозом и туманами

В предстоящие выходные, четвертого и пятого февраля, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, ночные морозы, слабый ветер, местами туманы, изморозь. Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночные часы по области минус 18-23 градуса, в субботу в низинах подморозит до минус 25-30 градусов, в воскресенье на юге прогнозируют до минус 28 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу минус 2-7 градусов, на юге холоднее – минус 7-12 градусов, в низинах столбик термометра опустится до минус 17 градусов. В воскресенье по всей территории области – минус 5-10 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы на шесть единиц – 748 миллиметров ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье понизится на 1-2 единицы. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю четвертого февраля - Тимофеев день, Тимофей-полузимник.

Свое народное прозвище Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», - как говорили наши предки). Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоит. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели. О морозах складывали поговорки, например такие: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди – Тимофея дожди». С ними было связано и несколько примет: если в мороз «запотевают» стекла — это к потеплению; если по стеклу бегут узоры — холода будут продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если видно солнце — значит, весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.

Именины в этот день: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей.

По народному календарю пятого февраля - Агафий-полухлебник.

В этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица — это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.

Именины в этот день: Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.