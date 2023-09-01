Первые выходные календарной осени на Южном Урале будут дождливыми

В предстоящие выходные, второго и третьего сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в ночь на субботу в южной половине региона- сильные дожди и ливни.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье – плюс 6-11 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу – плюс 14-19 градусов, в воскресенье и понедельник –плюс 15-20 градусов.

Ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду, днем в субботу местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в субботу оно повысится до 741 миллиметра ртутного столба, воскресенье продолжит расти и к понедельнику достигнет 743 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю второго сентября – Самойлов день.

В Самойлов день просили хорошей погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало - зима приближалась неизбежно. В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинами шли за «урожаем». На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой.

Именины в этот день: Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Тимофей, Федор.

По народному календарю третьего сентября – Фаддей Проповедник.

На Фаддея было принято убирать лен. А поскольку в этот день отмечалась еще память мученицы Вассы Алонской, то при работе говорили: «Баба Василиса о льнах радеет». Сжав лен, его раскладывали на лугах — ради «улежания», другими словами, чтобы из него вышла лишняя влага, а он стал мягким и гибким. Наблюдали в этот день за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать еще на четыре недели вперед.

Именины в этот день: Александр, Игнатий, Корнилий, Марфа, Павел, Рафаил, Фаддей.