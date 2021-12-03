Первые выходные в Челябинской области без мороза, со снегом и ветром

В первые зимние выходные, четвертого и пятого декабря, в Челябинской области ожидается облачная и ветреная погода, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега, в горах до умеренных, в отдельных районах гололедные явления, в горах сильная гололедица.

Сырая погода со снегом и порывами ветра может вызвать обострение хронических заболеваний дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу от минус четырех до плюс одного градуса, при прояснении – до минус девяти градусов. В ночь на воскресенье – минус 1-6 градусов, на крайнем западе – до минус 15 градусов. Ночь на понедельник будет еще холоднее.

В дневные часы в субботу – до плюс пяти градусов, в воскресенье – от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной беспокойства, нарушения сна у людей с психо-эмоциональными проблемами.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба. В субботу оно достигнет нормативных значений – 742 миллиметра ртутного столба, а в воскресенье чуть снизится – до 739 миллиметров ртутного столба, а затем вновь начнет подниматься. В начале следующей неделю прогнозируется повышенное атмосферное давление. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю четвертого декабря - Введенье.

По Введенью судили о предстоящей погоде - особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными. А если в этот день начиналась оттепель, то говорили: «Введенье ломает леденье». Говорили, введенские морозы зимы не ставят. Введение – ворота зимы. Через введенские ворота проводит зима и старого, и малого, и птицу, и зверя всякого. Не выдерживают ледяные ворота живого тепла. Поэтому и оттепели на Введение.

По народному календарю пятого декабря Прокопьев день. «Пришел Прокоп - разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает», - говорили по этому поводу наши предки. В этот день ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить путь. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны.

Именины в этот день празднуют Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Параскева, Петр, Прокоп, Савва, Фаддей, Федор, Яков.