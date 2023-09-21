В Челябинской области 22 сентября – тепло и без осадков

В пятницу, 22 сентября, в Челябинской области ожидается малооблачная и теплая погода, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области - плюс 6-11 градусов, в горах и низинах – до плюс одного градуса, местами заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса. По области – плюс 18-23 градуса.

Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 6 часов 37 минут, заход - в 18 часов 56 минут. Долгота светового дня - 12 часов 18 минут. Луна растущая.

По народному календарю 22 сентября – Аким и Анна.

День Акима (Иоакима) и Анны, который является попразднеством Рождества Богородицы, на Руси называли еще Днём рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.