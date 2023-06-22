В Челябинской области 23 июня – прохладно, сыро и ветрено

В пятницу, 23 июня, в Челябинской области ожидается прохладная, сырая и ветреная погода, местами пройдут небольшие дожди. Атмосферное давление ниже нормы.

В отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске плюс 7-9 градусов, по области – плюс 3-8 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду, днем порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативного показателя на три единицы. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в четыре часа 15 минут, заход - в 21 час 40 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна растущая.

По народному календарю 23 июня – Знамения Тимофея.

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое - но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», - и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.