В Челябинской области 25 мая сохранится жаркая и маловетреная погода

В четверг, 25 мая, в Челябинской области ожидается по-летнему жаркая и маловетреная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы.

На всей территории - высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в горах заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. По области – плюс 26-31 градус.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем северной четверти 2-7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Восход солнца - в 4 часа 30 минут, заход - в 21 час 12 минут. Долгота светового дня – 16 часов 42 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 25 мая – Епифанов день, Рябиновка.

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Кстати, считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.

Именины в этот день: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.