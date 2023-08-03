В Челябинской области четвертого августа – жара, местами дожди

В пятницу, четвертого августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В Челябинске – небольшой дождь.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в юго-западных районах местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале)..

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 16-18 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в низинах прохладнее – до плюс восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов. По области – плюс 24-29 градусов.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в пять часов семь минут, заход - в 20 часов 51 минуту. Долгота светового дня - 15 часов 44 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю четвертого августа – Мария Ягодница.

В этот день обращали внимание на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля поутру были сырыми, приходилось ожидать серого льна: по поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белизну льна, да еще и останавливает его рост. Так и говорили: «На Марию сильные росы - льны будут серы и косы». Вместе с тем, утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами: женщины, умываясь ею, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.

Именины в этот день: Алексей, Корнилий, Мария, Михаил.