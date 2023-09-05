В Челябинской области шестого сентября – местами дожди и ночные заморозки

В среду, шестого сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы, туманы. В Челябинске - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, в горах и низинах - до плюс одного градуса, местами заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Восход солнца в 6 часов 2 минуты, заход - в 19 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 42 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю шестого сентября – Евтихий Тихий.

На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Именины в этот день: Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр.