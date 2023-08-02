В Челябинской области третьего августа – жарко, местами дожди и грозы

В четверг, третьего августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в юго-западных районах - местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, в низинах – до плюс девяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 26-28 градусов. По области – плюс 24-29 градусов, в горных районах прохладнее – до плюс 20 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем северной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 5 часов 5 минут, заход - в 20 часов 53 минут. Долгота светового дня - 15 часов 48 минут. Луна убывающая.

По народному календарю третьего августа – Онуфрий Молчаливый.

Наши предки в день Онуфрия обращали внимание на приметы. Говорили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.

Именины в этот день: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор.