07.12.2022
Новую дорогу по Братьев Кашириных в Челябинске спроектируют за 12,8 миллиона рублей
07.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое декабря (18+)
07.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен еще на неделю
07.12.2022
Челябинское предприятие заплатило сто тысяч рублей за сброс снега в Миасс
07.12.2022
В Челябинске выздоровевший пациент наркологии обокрал водителя скорой
07.12.2022
«Ростелеком» объявил о старте XII конкурса «Вместе в цифровое будущее»
В Челябинской области в ночь на четверг подморозит до минус 38 градусов
07.12.2022
Из-за мороза отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска и Копейска
06.12.2022
В Челябинске и Копейске из-за мороза отменены занятия в школах для начальных классов
29.11.2022
Аномальные холода продержатся на Южном Урале до конца недели
26.11.2022
Южноуральцев предупреждают об аномальных морозах
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022