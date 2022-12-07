В Челябинской области в ночь на четверг подморозит до минус 38 градусов

В четверг, восьмого декабря, в Челябинской области сохранится аномально холодная погода, преимущественно без осадков, местами изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске - минус 24-26 градусов, в северной половине области – минус 21-26 градусов, в южной – минус 27-32 градуса, в низинах столбик термометра опустится до минус 38 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 10-12 градусов, по области – минус 10-15 градусов, в низинах – до минус 21 градуса.

Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 758 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 752 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 2 минуты, заход - в 16 часов 28 минут. Долгота светового дня - 7 часов 26 минут. Новолуние.

По народному календарю восьмого декабря - Клим Холодный.

«На Клима зима клин клином вышибает», - говорили наши предки и готовились к сильным холодам. Для этого дня существовало несколько специфических поговорок: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Впрочем, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.