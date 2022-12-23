В Челябинской области в выходные на смену потеплению придет мороз

В предстоящие выходные, 24 и 25 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, к понедельнику заметно похолодает. В субботу местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного, в отдельных районах гололедные явления, в горах метели. В воскресенье - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 1-6 градусов, в ночь на воскресенье – минус 6-11 градусов, в низинах – до минус 16 градусов. Ночь на понедельник будет еще более морозной.

В субботу в дневные часы синоптики обещают от минус двух до плюс трех градусов, в низинах – до минус 17 градусов. В воскресенье - минус 2-7 градусов.

Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами в субботу порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в субботу оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба, в воскресенье продолжит расти и достигнет отметки 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 24 декабря - Никонов день.

В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

Именины в этот день: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан.

По народному календарю 25 декабря – Спиридон Солнцеворот.

На Спиридона полагалось кормить кур зерном из правого рукава, чтобы они лучше неслись. Садовники встряхивали яблони, приговаривая: «Спиридонов день, подымайся вверх». Также люди заклинали солнце: утром выходили на высокие места и встречали рассвет, а вечером жгли костры в честь светила. Обращали внимание и на приметы погоды. Если воробьи начинали собирать пух и перья и тащить к себе в гнезда, это предвещало сильные морозы. Подмечали и направление ветра: считалось, что оно останется неизменным до Сороков (22 марта). Люди также знали: если на Спиридона светит солнце, то и Святки будут ясными; если же солнце выглянуло с самого утра, это предвещало безоблачное небо на Новый год.

Именины в этот день Александр, Спиридон.