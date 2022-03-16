16.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
16.03.2022
Клиенты ВТБ нарастили спрос на обезличенные металлические счета
16.03.2022
Госавтоинспекторы Челябинска выявили более 400 нарушений водителями «маршруток» и автобусов
16.03.2022
Состояние печени пациентов ЧОКБ оценит фиброскан
16.03.2022
«Автоваз» отправил сотрудников в отпуск и поднял цены на Lada
16.03.2022
Пожилая жительница Магнитогорска так сильно хотела замуж, что перевела «жениху» почти миллион рублей.
В четверг в Челябинской области - ощутимый перепад дневных и ночных температур
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022