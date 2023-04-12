В четверг в Челябинской области сохранится теплая погода

В четверг, 13 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, на крайнем севере региона пройдут небольшие дожди. В Челябинске - преимущественно без осадков. В большинстве районов - высокая пожарная опасность. В пятницу прогнозируют резкое похолодание.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – до минус двух градусов, по области – до минус пяти градусов, в низинах – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 17-19 градусов, по области – до плюс 15-20 градусов. А в пятницу синоптики обещают в Челябинске – не выше плюс двух градусов, на остальной территории - до плюс пяти градусов.

Ветер ночью западной четверти 2-7 метров в секунду, днём западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 5 часов 56 минут, заход - в 19 часов 54 минуты. Долгота светового дня – 13 часов 58 минут. Луна растущая. Луна убывающая.

По народному календарю 13 апреля – Ипатий Чудотворец.

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка - женщина, родившаяся в этот день, - должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

Именины в этот день: Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Ипатий.