В четверг в Челябинской области жара, местами дожди, давление повышено

В четверг, 25 августа, в Челябинской области сохраняется жаркая погода, местами на востоке пройдут кратковременные дожди, грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков. Атмосферное давление повышено, содержание кислорода в воздухе снижено.

В Златоусте, Сатке, Коркино и Карабаше прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в воздухе.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южной половине области местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 13-15 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в горах и низинах – до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 28-30 градусов, по области – плюс 26-31 градус.

Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативных значений. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 5 часов 48 минуты, заход - в 20 часов 5 минут. Долгота светового дня - 14 часов 17 минут. Луны убывающая, в выходные - Новолуние.

По народному календарю 25 августа – Фотя Поветенный. На Руси этот день прозвали Фотей Поветенным, потому что было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. «Фотя Поветенный хозяину покоя не дает - на поветь зовет», - говорили мужики. По их убеждению, нельзя было допустить, чтобы «на поветях черт ногу переломил».

На Фотю с утра примечали: если выпал иней, значит можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо - не стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.