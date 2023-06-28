28.06.2023
В Челябинске ремонт улицы Рождественского выполнен на 88 процентов
28.06.2023
В Челябинске начинается реконструкция тепловых сетей на Свердловском проспекте
28.06.2023
Челябинская область получит допсредства на лекарства, медизделия и лечебное питание
28.06.2023
В Челябинскую область прибыли породистые «пятачки» из Ирландии
28.06.2023
Трамвайные пути ремонтируют в пяти районах Челябинска
28.06.2023
В Аргаяшском районе ведется борьба с торфяным пожаром
В четверг в Челябинской области – жарко и дождливо
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023