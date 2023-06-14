В четверг в Челябинской области – жарко и ветрено

В четверг, 15 июня, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода, в юго-западных районах пройдут небольшие дожди. В Челябинске - преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет снижаться.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на чктверг в Челябинске – плюс 10-12 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. По области – плюс 23-28 градусов, лишь в горных районах будет чуть прохладнее – до плюс 20 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северный 3-8 метров в секунду, днем отдельные порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно упадет до 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативного показателя на четыре единицы. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 4 часа 13 минут, заход – в 21 час 36 минут. Долгота светового дня 17 часов 23 минуты. Полнолуние.

По народному календарю 15 июня - Вьюн Зеленый.

Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай. Именины в этот день Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.