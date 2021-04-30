В ночь на 1 мая заморозки, днем 1 и 2 мая - тепло

В праздничные дни, первого и второго мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, второго мая местами пройдут кратковременные дожди.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, ночью первого мая ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов, в горах и низинах – до минус пяти градусов. Ночь на второе мая будет более теплой – плюс 5-10 градусов.

Первого мая в дневные часы синоптики обещают плюс 15-20 градусов, второго мая – плюс 13-18 градусов, на юге региона воздух прогреется до плюс 22 градусов.

В субботу ветер западный, юго-западный ночью 4-9 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров в секунду.

В воскресенье, второго мая, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, днем порывы 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в ночь на субботу оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 743 миллиметров ртутного столба, в воскресенье еще немного уменьшится, а затем вновь начнет повышаться. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

По народному календарю первого мая - Кузьма Огородник.

Этот день - кукушкин: в это время она начинает куковать в лесах и рощах. С этой птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала - пора сеять лен; кукушка кукует на сухом дереве - к заморозку.

О предстоящей погоде судили по разным приметам. Теплое начало мая было верным знаком того, что в конце месяца начнутся холода, и наоборот. По этому поводу говорили: «На Кузьму в рубашке пахать в шубе сеять». Если же май выдавался холодным год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и обильные дожди.

Именины в этот день: Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс

По народному календарю второго мая - Иван Ветхопещерник.

На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на него пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лен и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».

Именины в этот день: Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.