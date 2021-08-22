В понедельник в Челябинской области аномальная жара и без осадков

В понедельник, 23 августа, в Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Во второй половине дня - сильная жара. Осадки не прогнозируются.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в южной половине местами сохраняется, в северной ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 19-21 градус, по области – плюс 16-21 градус, в горах и низинах прохладнее – до плюс 11 градусов.

В дневные часы воздух в Челябинске будет прогреваться до плюс 33-35 градусов, по области – 32-37 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 37 минут, заход – в 20 часов 18 минут. Долгота светового дня 14 часов 41 минута. Луна убывающая.

По народному календарю 23 августа - Лаврентьев день.

В полдень на Лаврентия наши предки выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она тиха и спокойна - осень будет безветренной, а зима - без вьюг и метелей. «Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха, и дождик идет», - говорили люди. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета - начале осени.

Именины в этот день: Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.