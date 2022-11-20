В понедельник в Челябинской области – без осадков

В понедельник, 21 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы, изморозь, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске - минус 17-19 градусов, по области – минус 17-22 градуса, в низинах температура понизится до минус 29 градусов.

В дневные часы в Челябинске - минус 7-9 градусов. По области – минус 6-11 градусов. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится - до 741 миллиметра ртутного столба, что ниже нормативного состояния. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 8 часов 38 минут, заход – в 16 часов 42 минуты. Долгота светового дня 8 часов 4 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 21 ноября - Михайлов день.

Поскольку на Руси в этот день часто случалась оттепель, и дороги оттаивали, его иногда называли Михайловские грязи. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы». Однако не меньшей редкостью были и михайловские морозы, о которых отзывались иначе: «Михайло мосты мостит». По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.

Именины в этот день: Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.