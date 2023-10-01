В понедельник в Челябинской области – без осадков

В понедельник, второго октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туманы и заморозки. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, в низинах – до минут одного градуса.

Днем в Челябинске синоптики прогнозируют плюс 16-18 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду, днём отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 57 минут, зайдет в 18 часов 28 минут. Долгота светового дня – 11 часов 31 минута. Луна убывающая.

По народному календарю второго октября - Трофим и Зосима.

Наблюдали приметы: если ветер в этот день дует с юга — на следующий год можно ждать хороший урожай озимого хлеба.

Именины в этот день: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.