В понедельник в Челябинской области – понижение температуры, ливни, мокрый снег

В понедельник, 26 сентября, в Челябинской области ожидается похолодание, дожди, местами сильные и очень сильные, временами с мокрым снегом, налипание мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог сильная гололедица. При прохождении атмосферного фронта шквалистое усиление ветра. Атмосферное давление значительно ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах – до плюс одного градуса.

Днем в Челябинске синоптики обещают лишь плюс 5-7 градусов, на севере области – плюс 2-7 градусов, в южных районах теплее – до плюс 14 градусов.

Ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, местами усиление до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 729 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взошло в 6 часов 46 минут, зайдет в 18 часов 44 минуты. Долгота светового дня – 11 часов 58 минут. Новолуние.

По народному календарю 26 сентября - Корнилье.

На Руси день святого Корнилия стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. «В Корнилов день — последнюю репу с огорода вон», — говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

Корнилье считалось также последним теплым днем осени. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. «Дождь к земле припадает — землю целить начинает», — говорили крестьяне.

Именины в этот день: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.