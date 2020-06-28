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В понедельник в Челябинской области прохладно, местами дожди

Погода
Вчера, 23:46
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, 29 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Челябинске – без существенных осадков.

В отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник плюс 6-11 градусов, в горах и низинах плюс 1-6 градусов

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, в южных районах теплее – до плюс 23 градусов.

Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 726 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 14 минут, заход - в 21 час 41 минуту. Долгота светового дня - 17 часов 27 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Тихон Тихий.

С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы - лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери - хоронятся в норы. Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите - по сравнению с 1 января.

Именины в этот день: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Феофан.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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