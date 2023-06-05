В понедельник в Челябинской области – жара, грозы, шквалистый ветер

В понедельник, пятого июня, в Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода, ожидаются грозы, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра. В восточной половине области местами сильная жара.

В большинстве районов - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), на остальной территории - высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 22 градуса, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 28-30 градусов, по области – плюс 27-32 градуса, в южных районах – плюс 31-36 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в четыре часа 16 минут, заход - в 21 час 29 минут. Долгота светового дня - 17 часов 13 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Левон Огуречник, Левон Конопляник.

На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы. При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай овощей. Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю.

Именины в этот день: Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор.